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- 真作 人間国宝 前田昭博 白瓷三方鉢 最大経約30センチ
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商品詳細
コレクション整理の為出品します。珍しい三方鉢です。カケ、ヒビありませんが、時代物なので完璧を求める人の購入はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/diamond88258.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture458841.html
http://narcologia.ru/goods/mythic721535.html
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真作 人間国宝 前田昭博 白瓷三方鉢 最大経約30センチ - 陶芸
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