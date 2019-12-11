ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド 4K ULTRA HD\u0026ブルーレイ

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「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド4KULTRAHD\u0026ブルーレイセット('19米)2枚組〉」レオナルド・ディカプリオ/ブラッド・ピット/クエンティン・タランティーノ新品購入し一度視聴しました。全体的に目立つ傷や汚れ、破損はありません。＊レンタル落ちではありません#レオナルド・ディカプリオ#ブラッド・ピット#クエンティン・タランティーノ#CD・DVD\u003cストーリー\u003eリック・ダルトンはピークを過ぎたTV俳優。スターへの道が拓けず焦る日々が続いていた。そんな彼を支えるクリフ・ブースは彼に雇われた付き人でスタントマン、親友でもある。エンタテインメント業界に精神をすり減らし情緒不安定なリックとは対照的に、いつも自分らしさを失わないクリフ。そんなある日、リックの隣に時代の寵児ロマン・ポランスキー監督と女優シャロン・テート夫妻が越してくる。自分たちとは対照的な二人の輝きに触れたリックは、俳優としての光明を求めイタリアでマカロニ・ウエスタン映画に出演する決意をするが—。