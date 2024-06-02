LESSERAFIM ルセラフィム　ペンライト　新品未開封　即日発送

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商品詳細
大人気のルセラフィムのペンライトになります。妻と8/24(木)名古屋にてライブ参加の為WeverseShopの会場受け取りで購入しましたが2人とも2本ずつ購入してしまいかぶってしまったので出品させて頂きます。なるべく即日発送させていただきますので、お早めにご購入からお支払いまで済ませて頂けると助かります！早い者勝ちです！#ルセラフィム#LESSERAFIM#ルセラフィムツアー#ルセラフィムペンライト
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