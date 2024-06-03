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- ◯ 絵画「 夏 」 油彩画 額縁付
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商品詳細
【タイトル】 「夏」【素材】キャンバスに油彩【サイズ】サムホール（幅15.80cmx高さ22.70cmx厚み2.00cm）【説明】繊細な線を生かした描写です。日本的な情景を感じとっていただければ嬉しいです。額縁付（画風に合わせた品をお付けいたします）【作者】竹村賢太【コンセプト】 子どもの頃、浜辺や野山を駆け回ったり川遊びをしたりするのが大好きでした。 帰り道、夕日を背景に赤とんぼが舞っている様子があまりにも幻想的で、辺りが暗くなるまでいつまでも立ち止まって見つめていた時がありました。 この時に感じた、琴線に触れるような郷愁や哀愁を表現したいと思い、“日本の抒情”をテーマに制作・発表をしています。【受賞歴】2018年日本の抒情歌を描く展（世田谷美術館）大賞受賞2015年九州青年美術公募展 大牟田文化会館賞受賞2015年みやにち夢ひろがる小品展 大賞受賞絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
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