【期間限定値下】マーカスボナ　ホルン　ケース　MB バッグ　ベルカット

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商品詳細
種類···ホルンご観覧ありがとうございます。市内の楽器店にて購入後、1年ほど使用していました。ショルダーストラップは未使用です。中にクロスを敷いて使用していましたので、内装に目立った汚れはありません。外装に少し汚れがあります。画像でご確認ください。付属品は写真のものが全てになります。ダンボールがないため、ビニールに包んでの簡易包装になります。ベル部分外装はプチプチで覆って発送します。申し訳ないです。禁煙、ペットもおりませんが、中古品であることをご理解いただけますようお願いいたします。
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