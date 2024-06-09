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【期間限定値下】マーカスボナ　ホルン　ケース　MB バッグ　ベルカット
商品番号 S26732246411
商品名

【期間限定値下】マーカスボナ　ホルン　ケース　MB バッグ　ベルカット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 24,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ホルンご観覧ありがとうございます。市内の楽器店にて購入後、1年ほど使用していました。ショルダーストラップは未使用です。中にクロスを敷いて使用していましたので、内装に目立った汚れはありません。外装に少し汚れがあります。画像でご確認ください。付属品は写真のものが全てになります。ダンボールがないため、ビニールに包んでの簡易包装になります。ベル部分外装はプチプチで覆って発送します。申し訳ないです。禁煙、ペットもおりませんが、中古品であることをご理解いただけますようお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy932653.html
http://narcologia.ru/goods/calling530150.html
http://narcologia.ru/goods/encourage617072.html
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