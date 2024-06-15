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BTSシーグリ2019 テヒョン
商品番号 N20926703337
商品名

BTSシーグリ2019 テヒョン
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

グッズ卒の為、出品致します。universalmusicstore(ユニバーサルミュージックストア)で購入したため日本語字幕が付いております。ランダムはテヒョンです。DVDは1度再生したのみで、綺麗に保管しておりました。素人管理ですので、神経質な方はご遠慮下さい。質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい。即購入○4枚目のように色落ちしている部分があります。DVDは1度再生したのみです。マスキングテープ・付箋は一度も使用していません。BTS防弾少年団防彈少年團バンタンVテヒョンテテジョングクグクジミンジンソクジンユンギシュガホソクホビJーHOPEナムジュンナムRMラップモンスターオンステエピログエピローグソウルコンソウルsysFinallysWINGSmsmagicshopspeakyourselfLoveYourselfマジックショップトレカミニフォトセットランダムうちわ団扇缶バッジ缶バッチポスターフォトラッキードローアルバムCDフラッグ公式グッズ　ポストカードトレカ　BTSバンタンRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKナムジュンジンユンギホソクジミンテヒョンジョングクトレカバンバンコンbangbangconメッセージフォト　btsグッズ
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