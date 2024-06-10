Spark Mini /Positive Grid

PositiveGridのSparkMiniというミニアンプです。USB給電でギターと繋げばすぐに音を鳴らすことができるのでギターを弾くことがグッと身近になります。プリセットでエフェクトが内蔵されている他、アプリからサウンドを選択して鳴らすことができるので初心者から上級者までそれぞれに合わせた使い方をすることができます。また、Bluetoothスピーカーとしても使用できます。購入したものの、家で使用することが少なかったため出品いたしました。ほぼ未使用に近い状態です。〜〜以下、製品サイトから転載〜〜製品サイトhttps://www.minet.jp/brand/positivegrid/spark-mini/SparkMINIは、革新的かつスマートなギター・プレイをどこにでも持ち運べるポータブル・パワーハウスです。次元の違う高音質なサウンド、新しいSmartJam、ビデオ生成機能、Bluetooth®オーディオ・ストリーミングを備えた、今まででもっとも\"巨大で\"小さなギター・リグです。重量···2.5kg〜5kg未満幅···300mm～400mm未満高さ···150mm～200mm未満奥行き···300mm～350mm未満アンプ種類···その他アンプ



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