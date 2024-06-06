

ローゼンメイデン20周年展 メモリアルアート 翠星石 愛蔵版カバー ver. ローゼンメイデン20周年展 メモリアルアート 翠星石 愛蔵版カバー ver.



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こちらはローゼンメイデン20周年展にて販売されましたメモリアルアート翠星石の愛蔵版カバーver.です。展示会にて受付をし、購入したものです。商品到着後は箱を開けて中身を確認し、その後はずっと箱に入れて暗所にて保管しておりました。壁に飾ったりは一切しておりません。質問等ありましたらコメントお願いします。ローゼンメイデン翠星石蒼星石