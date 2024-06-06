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ローゼンメイデン20周年展 メモリアルアート 翠星石 愛蔵版カバー ver.
商品番号 W21181891210
商品名

ローゼンメイデン20周年展 メモリアルアート 翠星石 愛蔵版カバー ver.
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはローゼンメイデン20周年展にて販売されましたメモリアルアート翠星石の愛蔵版カバーver.です。展示会にて受付をし、購入したものです。商品到着後は箱を開けて中身を確認し、その後はずっと箱に入れて暗所にて保管しておりました。壁に飾ったりは一切しておりません。質問等ありましたらコメントお願いします。ローゼンメイデン翠星石蒼星石
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