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呼吸器外科ロボット支援手術実践マニュアル ロボットの導入と安全・確実な手術のた…
商品番号 Y95275890855
商品名

呼吸器外科ロボット支援手術実践マニュアル ロボットの導入と安全・確実な手術のた…
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,356 円
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商品詳細

購入したものの読んではおりません。本棚保管でしたが、カバーの一部に傷があります。「呼吸器外科ロボット支援手術実践マニュアルロボットの導入と安全・確実な手術のために」日本呼吸器外科学会呼吸器外科ロボット支援手術検討部会定価:￥9000#日本呼吸器外科学会呼吸器外科ロボット支援手術検討部会#本#自然／医療・薬学・健康
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