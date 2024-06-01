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商品詳細
経年劣化によるヤケ、スレ、黄ばみがございます。７巻～14巻までがレンタル落ちです。表紙の裏にシールが貼ってあり、剥がしたのでペタペタしてます。７巻の底面部がヨレてます。宜しくお願い致します。
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