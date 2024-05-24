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- 【未開封】NECA PREDATORS 7インチアクションフィギュア シリーズ1
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商品詳細
・室内管理・非喫煙・状態良好発売当初に購入し、開封せずに室内で保管しておりました。ケースに細かなスレなどはございますが、比較的状態はいいと思います。神経質な方は、購入を控えていただくようお願いいたします。#プレデター#ネカ#エイリアン#AVP
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