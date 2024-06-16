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商品詳細
衣装製作のために半年前に購入しました。様々な漢服の作り方が載っています。文字は中国語ですが、翻訳機能を使えば大丈夫でした。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln310302.html
http://narcologia.ru/goods/cotton561.html
http://narcologia.ru/goods/providence246994.html
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