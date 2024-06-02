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Blu-ray ライザのアトリエ 1巻 完全生産限定版 未開封 早期予約特典付
商品番号 C88839226889
商品名

Blu-ray ライザのアトリエ 1巻 完全生産限定版 未開封 早期予約特典付
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

Blu-ray「ライザのアトリエ〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜」1巻完全生産限定版です。★キャストライザリン・シュタウト：のぐちゆりレント・マルスリンク：寺島拓篤アンペル・フォルマー：野島裕史クラウディア・バレンツ：大和田仁美タオ・モンガルテン：近藤唯リラ・ディザイアス：照井春佳★スタッフ原作：コーエーテクモゲームス『ライザのアトリエ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』キャラクター原案：トリダモノ監督：楪エマアドバイザー：和ト湊シリーズ構成：高橋弥七郎キャラクターデザイン：下谷智之サブキャラクターデザイン：藤田まりこ・北原広大プロップデザイン：八島祥子・原由知モンスターデザイン：秋月彩美術設定：大原盛仁美術監督：関口輝(インスパイアード)色彩設計：相原彩子2Dワークス：旭プロダクション撮影監督：野上大地編集：山田聖実(editz)音響監督：納谷僚介音楽：柳川和樹制作：ライデンフィルム★主題歌OPENING：「ゴールデンレイ」三月のパンタシア　（SACRAMUSIC）ENDING：「アロー」Awkmiu　（309RECORDS）【収録内容】本編ディスク1枚＋特典CD収録話数：第1話・第2話収録尺：72分＜完全生産限定版特典＞キャラクターデザイン・下谷智之描き下ろしジャケットシリーズ構成・高橋弥七郎書き下ろしスペシャルドラマCD特製ブックレット【映像特典】WEB予告未開封新品です。早期予約特典オリジナルミニクリアファイルもお付けします。
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