SIMPLE2000シリーズDC Vol.04 おかえりっ！ 未開封 送料無料

タイトルに入り切らなかった分です。SIMPLE2000シリーズDCVol.04おかえりっ！THE恋愛アドベンチャードリームキャストDreamcastDC送料無料、匿名配送です。未開封品です。未開封ですので動作確認は取れません。経年劣化による動作不良が稀に起こる可能性があるため御了承の上、購入下さい。未開封商品の経年劣化による動作不良は返金対応は出来ませんので御了承下さい。コレクションの整理の為、出品致します。出来る限り清掃した上で、丁寧に梱包して発送いたします。ご不明な点などありましたら、お気軽にコメントしてください。他の商品も見つけやすくなると思いますので、良かったら検索してみてください。#mifukataのゲーム#mifukataのドリームキャスト



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