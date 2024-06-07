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switch 有機EL本体　保証残有　充電スタンドセット
商品番号 H10347082812
商品名

switch 有機EL本体　保証残有　充電スタンドセット
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①switch有機EL本体のみ　1000円程度の高品質ガラスフィルム装着済動作に異常は無く、今年2月5日に店頭にて新品購入し、以来使用せず保管していた品です。購入時のレシートと保証書のコピーを付けますので、購入日からの1年の保証となります。②任天堂純正充電スタンドアダプタとケーブルは無いので別でお買い求め下さい。テレビ接続機能は無い充電のみのスタンドですのでご注意下さい。
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