ダンジョンズ＆ドラゴンズ -ミスタラ英雄戦記- PS3 カプコン

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商品詳細
「ダンジョンズ＆ドラゴンズ-ミスタラ英雄戦記-」カプコン発売当時購入後、暗所に保管していました。未開封新品ですが5枚目の画像のようにシュリンクに破れがあります。画像をよくご覧になり、ご納得の上ご購入よろしくお願いします。#カプコン#ゲーム#アクション#PlayStation3#PlayStation_3#PS3#シャドーオーバーミスタラ#タワーオブドゥーム#サターン#ザキングオブドラゴンズ#ナイツオブザラウンド#キャプテンコマンドー#ファイナルファイト#ファイナルファイトタフ
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