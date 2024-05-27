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ダンジョンズ＆ドラゴンズ -ミスタラ英雄戦記- PS3 カプコン
商品番号 Q35640535896
商品名

ダンジョンズ＆ドラゴンズ -ミスタラ英雄戦記- PS3 カプコン
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ダンジョンズ＆ドラゴンズ-ミスタラ英雄戦記-」カプコン発売当時購入後、暗所に保管していました。未開封新品ですが5枚目の画像のようにシュリンクに破れがあります。画像をよくご覧になり、ご納得の上ご購入よろしくお願いします。#カプコン#ゲーム#アクション#PlayStation3#PlayStation_3#PS3#シャドーオーバーミスタラ#タワーオブドゥーム#サターン#ザキングオブドラゴンズ#ナイツオブザラウンド#キャプテンコマンドー#ファイナルファイト#ファイナルファイトタフ
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