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トミースミス　エレキギター　ブルー　ギターストラップ・バッグ付
商品番号 X89051678745
商品名

トミースミス　エレキギター　ブルー　ギターストラップ・バッグ付
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

練習用、破壊パフォーマンス用、ディスプレイ、部品取り等にいかがでしょうか。タイプ...ストラトキャスタータイプ音でました。大きな傷はないと思います。ネックもそんなに悪くないと思います。ボディー裏、ネックの寫眞を追加しました。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit523486.html
http://narcologia.ru/goods/stealth948776.html
http://narcologia.ru/goods/procurement1533.html
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