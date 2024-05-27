BBM 2022 1st 山田哲人 3D 赤箔 サイン セット

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商品詳細
・山田哲人…3DCROSSGROTTO25枚限定・山田哲人…赤箔サイン25枚限定⚠️バラ売り不可クリスタルパックに入れて折れ濡れ対策をして発送させていただきます。状態は画像でご確認ください。他にもBBM1stのお品物を多数出品しております。今後も出品予定ですので是非フォローや定期的なチェックをしていただけますと幸いです。相場が固まっていないためかなりお安く出しております。既に売れてしまっている物や他アプリではセットで購入される方もいらっしゃるためお早めにご検討くださいませ。BBMエポックepoch以外直書きサイン直筆サインメモラビリアシリアル
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