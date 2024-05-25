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BTSテテ★写真集
商品番号 D48838471147
商品名

BTSテテ★写真集
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

マスター様の写真集セットになります★写真を撮るために開封しました。テテ写真集　マスター様グッズ写真集2〜３センチ未使用だったので綺麗です(^ω^)ペン卒の為宜しくお願いします。お気持ちお値下げ可能です★コメント宜しくお願いします★BTSキムテヒョン　バンタンテテ　V韓国　アイドル
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