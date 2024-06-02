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DARK SOULS TRILOGY BOX　予約特典フィギュア付き
商品番号 V59155713977
商品名

DARK SOULS TRILOGY BOX　予約特典フィギュア付き
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入直後に中身の確認の為に開封していますが、それ以降は箱にしまって直射日光の当たらない部屋で大切に保管していました。予約特典の上級騎士バストアップフィギュアもついています(未開封)写真1枚目のダンボールに伝票を貼って発送いたします。以下、梱包内容です。■ゲームソフト　（BD-ROM全3枚）PS4用ソフト『DARKSOULSREMASTERED』×1PS4用ソフト『DARKSOULSIISCHOLAROFTHEFIRSTSIN』×1PS4用ソフト『DARKSOULSIIITHEFIREFADESEDITION』×1■オリジナル・サウンドトラック　（CD-ROM全6枚）DARKSOULSOriginalSoundtrackCD　2枚組DARKSOULSIIOriginalSoundtrackCD　2枚組DARKSOULSIIIOriginalSoundtrackCD　2枚組■トリロジーボックスオリジナルブックエンド×1■ダークソウルアイテム事典（全3冊）DARKSOULSItemEncycropedia×1DARKSOULSIIItemEncycropedia×1DARKSOULSIIIItemEncycropedia×1■メモリアルアートセット（1セット）特製アート×10専用フレーム×1【数量限定同梱特典：上級騎士バストアップフィギュア】#フロム・ソフトウェア#ゲーム#アクションRPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
http://narcologia.ru/goods/stepchild308752.html
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