【新品未開封】BTS（防弾少年団） KPOP4 Vol.1 写真集セット

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商品詳細
BTS（防弾少年団）K-POP4Vol.1写真集セットMAGAZINEPACKAGEVOL.1BTS内容物一式▶K-POP4MAGAZINEVOL.1BTS▶BTSNEWALBUM『MAPOFTHESOUL:PERSONA』▶オリジナルポスター（A2）7枚▶オリジナルフォトカード8枚▶スワロスキー特性ネックレス／イヤリング※アウトボックスは中身を保護するためのものですので、目立たない傷や凹みがある可能性があります。◎新品未開封◎即購入歓迎#BTSカワウソBTSRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKMTVTMAdicon写真集 フォトブック グッズ トレカ 防弾少年団 BT21TinyTan香水 ハンドクリーム バッグ
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