【期間限定値下げ中】バスタフェロウズ　ファンブック　2点セット

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商品詳細
「BUSTAFELLOWSArtbook\"NEWSIEG\"」「BUSTAFELLOWSlogbook\"NotesofNEWSIEG\"」バスタフェロウズ アートブック ログブック2点セットです。【値下げしました】 ¥6,000→¥5,300（10/3まで）バスタフェロウズ乙女ゲームswitch本素人保存品につき、神経質な方はご遠慮ください。中古品であることをご了承の上、ご購入をお願い致します。即購入OKおまとめ買い対応しております。遠慮なくお声がけください。※おまとめ買い時、多少のお値引き可能
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