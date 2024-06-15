3DSポケットモンスター特別版緑青クリスタルダウンロードカード特別版コレクション

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新品未開封品。ポケットモンスターゴールド緑ポケットモンスターシルバー青ポケットモンスタークリスタルダウンロードコード未使用ですが有効期限が切れております。クリスタルは最後の1個になります。出品物は以下のものになります。パッケージ各付属品ディスプレイコレクション用。らくらくメルカリ便にて出荷。