Nintendo Switch 本体 新品 バッテリー強化版

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新品★NintendoSwitchニンテンドースイッチバッテリー強化版本体 ネオンレッド ブルー購入時期：最近3000円ガチャで当てましたが、1台家にあるので使っていません販売店舗印：なし※新品ですが、確認の為に1度開封はしてあります※箱に少し傷等ありますのでご理解いただける方のみご購入お願いします！【セット内容】・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con(L)ネオンブルー/(R)ネオンレッド・Joy-Conストラップ（ブラック）×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド型番：HAD-S-KABAH(JPN)※すりかえ防止のため、商品到着後の返品キャンセルはお受け出来ませんのでご了承下さいm(*__)m※新品の為、動作確認等しておりません。初期不良等、こちらではご対応できませんのでご理解いただける方のみお願い致します。※配送中による擦り傷、凹み等、トラブルなどの責任は負いかねます。