その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢 大判タオル\u0026バスタオル2点セット

他にも出品していますのでよかったらみてください♡⬇️#へるさん本舗タオルキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム商品詳細作品/その着せ替え人形は恋をするキャラ/喜多川海夢サイズ:長辺約100cm×短辺約50cm備考・ネット購入品になります☆・外袋に擦れ傷やシワや汚れがあります。・生地に傷や若干の色移り・ムラがある場合がございます☆・布に小さなゴミが付着している場合がございます発送方法発送用ビニール袋に入れゆうパケットで送ります。



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