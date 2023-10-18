ニンテンドースイッチ　ジョイコン欠品

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☆コメント無し、即購入ＯＫです☆【品名】・ニンテンドーSwitchHAC-001【状態】・中古品です。・動作確認済みです^-^・注意！Joy-Con（ジョイコン）欠品。・本体に多少擦りキズあります。写真にて状態のご確認をお願いいたします。【付属品】・写真のものが全てです。ご確認お願いいたしますm(__)m【備考】・丁寧な梱包を心がけております^^・万が一動作不良品だった場合でも、評価いただく前＋到着後３日以内にコメントしてもらえれば、商品の返送いただき全額返金と送料着払いで対応させていただきますので、安心してお買い求めください(^o^)・専用ページ作成のご要望はトラブルを避ける為、対応しておりません。☆ペット・喫煙者おりません☆・あくまでも一度人の手に渡った中古の商品になりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。ご理解いただける方のご購入お待ちしておりますm(._.)m50730