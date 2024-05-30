三味線　中棹　民謡　ソフトケース付

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種類···三味線頂き物のため、何の種類の木でできているのか、皮は犬か猫か何も分かりません。棹の太さを測ると中棹なのかと思います。バチや小物は付いていません。皮が少し剥がれかけていますが、木の部分は綺麗です。またご質問あればよろしくお願いします。種類···三味線