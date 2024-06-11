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Fender大名鑑 1946-1970
商品番号 J59201228010
商品名

Fender大名鑑 1946-1970
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fenderthegoldenage1946-1970写真でたどるヴィンテージ・ギターとアート・ワーク著：マーティン・ケリー、テリー・フォスター、ポール・ケリー訳：川村まゆみ286ページ　2012年3月10日初版サイズ：18.6×23.8×2.0cm発行：P-VineBOOKs
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