Fender大名鑑 1946-1970

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商品詳細
fenderthegoldenage1946-1970写真でたどるヴィンテージ・ギターとアート・ワーク著：マーティン・ケリー、テリー・フォスター、ポール・ケリー訳：川村まゆみ286ページ 2012年3月10日初版サイズ：18.6×23.8×2.0cm発行：P-VineBOOKs
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