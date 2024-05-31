BUCK-TICK/十三階は月光 未開封 通常盤 バクチク 櫻井敦司



十三階は月光 : BUCK-TICK | HMV&BOOKS online - BVCR-18045/6



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中古品です、付属品や状態を気にするようなコレクター気質の方はお互いの為にご遠慮下さい。──────────自宅にあったBUCK-TICKの十三階は月光です。通常盤、未開封。残念ながら帯側面色褪せあります、未開封の為中身の状態までは詳しくわかりません。予めご了承下さいませ。コレクター気質の神経質な方は責任が持てませんのでご遠慮下さい。聴ければいいデータ抜ければいい人には十分かと思いますが中古品に理解のない神経質な方はお断りします。他でも出品していますので取り下げることがあります。ヴィジュアル系V系値下げはしませんが、L'Arc～en～Ciel、黒夢、SOPHIA、グニュウツールなどでよろしければオマケにCD三枚くらいお付けします。