PrincessofDesire 村田謙一KenichiMurataハードカバー

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商品詳細
PrincessofDesire 村田謙一 Ken-ichiMurata ハードカバー~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~・ハードカバー （高さ32ｃｍ 横25ｃｍ たて2ｃｍ ）・80ページ程度・2005年 発行当時に、 作者サイトから直接購入 ・自宅にて、封筒に入れて保管・数回しか開いていません・経年による表紙のヨレ、黄ばみは 少し感じます・大切に保管してきましたが、 経年による劣化はいなめなく 「目立った傷や汚れは無し」を 選択しました~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~古本であることを前提に、ご購入いただけます方よろしくお願いいたします。
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