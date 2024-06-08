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PrincessofDesire 村田謙一KenichiMurataハードカバー
商品番号 H19629348901
商品名

PrincessofDesire 村田謙一KenichiMurataハードカバー
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PrincessofDesire　村田謙一　Ken-ichiMurata　ハードカバー~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~・ハードカバー　（高さ32ｃｍ　横25ｃｍ　たて2ｃｍ　）・80ページ程度・2005年　発行当時に、　作者サイトから直接購入　・自宅にて、封筒に入れて保管・数回しか開いていません・経年による表紙のヨレ、黄ばみは　少し感じます・大切に保管してきましたが、　経年による劣化はいなめなく　「目立った傷や汚れは無し」を　選択しました~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~古本であることを前提に、ご購入いただけます方よろしくお願いいたします。
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