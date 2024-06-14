プレイステーション5

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商品詳細
ヨドバシカメラ梅田にて購入後5回程遊んでその後PCに移行してしまい使用する機会なく完全PC移行してしまった為出品します。コントローラーは白をPCで使用中の為こちらを同梱させて頂きます。付属品全てありでほとんど使用せずだった為綺麗です。完全に初期化してから発送させて頂きます。即購入可。値下げ不可。取り置き不可。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper759809.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit739586.html
http://narcologia.ru/goods/approximate733220.html
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