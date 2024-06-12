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NINTENDO SWITCH本体セット
商品番号 L79202196066
商品名

NINTENDO SWITCH本体セット
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂Switchです私生活が忙しく、ゲームをする機会が減ったので出品します。本体、ドッグ、アダプター、HDMI、ジョイコン赤青ジョイコン装着用の物2つ、黒の純正プロコン、Switchで有線LANケーブル接続をする際に使用する物をお付けします。周辺機器はほぼ付いていますので、ソフトさえご購入いただければすぐにストレスなく遊べます全て動作完備しており、コントローラーも全く問題なく動作しています。即購入⭕️即購入希望者のみ値下げ受け付けています。大幅な値下げは対応しかねますので御遠慮ください。#任天堂#Nintendo#Switch本体#任天堂Switch#純正プロコン
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