PS4本体同梱版“FINAL FANTASY VII REMAKE Pack”



PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack(HDD:500GB)



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PS4proです。PS4本体同梱版“FINALFANTASYVIIREMAKEPack”という物で2020年4月10日に発売された数量限定の物です。FF7Remakeもセットでの出品です。ディスクはとても綺麗ですがケースが少し汚れております_(._.)_●外箱にキズあり(中の箱綺麗です)●本体綺麗●初期化済み付属の黒色コントローラーは壊れてしまった為、白の純正をしようしています。また、コントローラー用のUSBケーブルがない為、コントローラーはおまけとして付けさせていただいています。ご了承ください。