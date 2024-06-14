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浜崎あゆみ 25周年記念ライブグッズ ペンライト
商品番号 B11805353791
商品名

浜崎あゆみ 25周年記念ライブグッズ ペンライト
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます*浜崎あゆみ　25thライブ　代々木体育館にて1日限りのライブで使用しました*ペンライトの傷や汚れは拝見した限り見当たらず、美品だと思います(素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください)*点灯確認済です　電池入ってます☆銀テープも一枚ですが、プレゼントさせていただきます(折り目が少しついてますが、少しでも折り目がつかぬよう、梱包させていただきたいとます。)※保護シートに包んで配送させていただきます#浜崎あゆみ#ペンライト#25th#浜崎あゆみ25th#浜崎あゆみライブグッズ
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