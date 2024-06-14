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素質論講座　基礎理論Ⅰ
商品番号 W23608749663
商品名

素質論講座　基礎理論Ⅰ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

テキスト中身にマーカーと鉛筆で所々書き込みがあります。表紙裏には講師の方のサインが書いてあります。1番最後のページに修了証が貼ってあります。名前の部分は黒塗りしています。検索用年表付きです。#素質論#素質論講座#株式会社ライトコーポレーション
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