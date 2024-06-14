素質論講座　基礎理論Ⅰ

テキスト中身にマーカーと鉛筆で所々書き込みがあります。表紙裏には講師の方のサインが書いてあります。1番最後のページに修了証が貼ってあります。名前の部分は黒塗りしています。検索用年表付きです。#素質論#素質論講座#株式会社ライトコーポレーション



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