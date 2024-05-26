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NUX MG-300
商品番号 X66154566257
商品名

NUX MG-300
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NUX　MG-300　です。使用頻度は、かなり少なく室内使用のみです。足で踏んだこともありません。液晶の保護フィルムも購入時のまま貼ってあります。もちろん、機能も問題ありません。付属品は、全て揃っております。よろしくお願いいたします。
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