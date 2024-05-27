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本宮ひろ志　漫画セット　【俺の空　サラリーマン金太郎　国が燃える　￼】
商品番号 L72155509188
商品名

本宮ひろ志　漫画セット　【俺の空　サラリーマン金太郎　国が燃える　￼】
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・サラリーマン金太郎(マネーウォーズ編)プロローグ1〜4巻・新サラリーマン金太郎1〜7巻・俺の空(刑事編)1〜6巻・俺の空(2012刑事編)1〜2巻・俺の空(三四郎編)1〜8巻・国が燃える1〜8巻・男樹四代目1〜4巻・ベストオブ本宮ひろ志以上のセットです。レンタルアップのためステッカーが貼ってる場合があります。発売より期間が経っております作品のため、日焼けがありますので画像にてご確認頂けますと幸いです。
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