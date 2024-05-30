サクラ大戦ドリームキャスト本体

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商品詳細
SEGAサクラ大戦DREAMCAST限定モデル本体です。型式HKT-3000押し入れにて保管しており、若干の箱、本体に色あせや、小さな傷が少しありますが、綺麗な状態です。しかし、ビジュアルメモリの蓋だけが欠品してます。値下げ交渉ありです！※購入後の返品クレーム等はご遠慮ください。#セガ#ドリームキャスト#サクラ大戦
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