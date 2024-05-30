根本はるみ　写真集　3冊

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商品詳細
イエローキャブでグラビアやバラエティでされた 根本はるみさんの写真集になります。年代物の写真集のため相応の汚れがございます。お好きな方にご購入頂ければ幸いです。中古本であることはご理解のうえご購入頂ければ幸いです。※バラ売り、価格交渉はしておりませんのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。①「根本はるみ写真集i」上野勇#上野勇#上野_勇#本#生活／諸芸・娯楽②「N2根本はるみ写真集」横内禎久#横内禎久#横内_禎久#本#芸術／音楽・舞踊③「根本はるみNEMOブラ」イサオヒラチ撮影#イサオヒラチ撮影#本#生活／諸芸・娯楽#根本はるみ#写真集#グラビア
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