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国産にはないダークで美しい雰囲気が魅力! 新品未使用 良品〜美品 エルロンド
商品番号 R35841572550
商品名

国産にはないダークで美しい雰囲気が魅力! 新品未使用 良品〜美品 エルロンド
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 9,717 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイドビュータイプのアクション。とても良く出来た洋ゲー。操作性も悪くないし音楽もいい。商品の状態ですが、箱に経年によるスレ等が見られますが、全体的に良い状態で保管されていたものです。※新品未使用になります。　#ファミコンカセット#ファミコンソフト#レトロゲーム
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