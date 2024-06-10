国産にはないダークで美しい雰囲気が魅力! 新品未使用 良品〜美品 エルロンド

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商品詳細
サイドビュータイプのアクション。とても良く出来た洋ゲー。操作性も悪くないし音楽もいい。商品の状態ですが、箱に経年によるスレ等が見られますが、全体的に良い状態で保管されていたものです。※新品未使用になります。 #ファミコンカセット#ファミコンソフト#レトロゲーム
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