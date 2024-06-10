【美品】スーパーファミコン　ファイナルファイト　カプコン　箱説付

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商品詳細
本品をご覧いただき誠にありがとうございます。こちらは、ファイナルファイト スーバーファミコン カプコン 箱・説明書付き です。◯状態ソフト 汚れ、傷等はなく、綺麗です。箱、説明書 破れ、折れはありません。また、ハガキ付です。#ストリートファイター#カプコン#スーバーファミコン#箱説明書付き#取扱説明書#昭和レトロ
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