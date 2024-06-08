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NCT NCT127 ジェヒョン トレカ ⑨
商品番号 M98478765684
商品名

NCT NCT127 ジェヒョン トレカ ⑨
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

NCT127ジェヒョンのトレカです。表示価格はセット売りの金額です。日本ツアー埼玉入場トレカ➡︎1650/枚❌メモリアルブック付属トレカ➡︎2000❌JapantourDVDトレカ➡︎4800/枚サマーキット➡︎1555セット❌ミニチュアバストレカ➡︎4800/枚アンニョンソウル➡︎1000/枚❌Ace会員トレカ➡︎1100/枚日本ペンミ入場➡︎500/枚トレカの裏面は画像2枚目をご確認ください。グッズリリースされた年にオフィシャから購入、交換したものになります。スリーブ+厚紙補強+ミニレターで発送する予定です。6000円以上の場合、メルカリ便で対応いたします。素人保管・海外輸入品のため、ご理解できる方、ご購入をお願いいたします。バラ売り⭕️まとめてご購入の場合、送料をマイナスいたします。基本は即日発送⭕️検索用テイル、ジャニー、テヨン、ユウタ、クン、ドヨン、テン、ジェヒョン、ウィンウィン、ジョンウ、ルーカス、マーク、シャオジュン、ヘンドリー、ロンジュン、ジェノ、ヘチャン、ジェミン、ヤンヤン、ショウタロウ、ソンチャン、チョンロ、チソンjenimsports、ソバンチャ、キノ、ボイスキーリング、FM、ソウルコン、superhuman、スヌン、ルーキズ、DVD、ミニチュアバス、生写真
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