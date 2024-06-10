ベヨネッタ2 クライマックスバイブル

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商品詳細
画像にあるものが全てです。※セット商品の場合バラ売り出来ません。リサイクルショップで購入させて頂きました。購入後清掃して保管してました。中古品ですのでご理解の程宜しくお願い致します。梱包はプチプチ梱包のみの場合もございます。巻き段ボールやリサイクル段ボールも使用する場合がありますが、見た目より何よりモノが傷つかないように梱包しますね^_^発送はできるだけ早く行います。よろしくお願いします！0822025
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