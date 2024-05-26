PS2 本体 SCPH-90000 ②

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商品詳細
PS2本体SCPH-90000※動作確認済み【PS、PS2ソフトの読込み起動の確認】※本体、中箱、箱、デュアルショック2、AVケーブル、電源ケーブル※鏡面部には新品購入してからのフィルムが貼っていますので傷は無いと思いますし状態良好です。※あくまで中古になりますので神経質な方はご遠慮ください。
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