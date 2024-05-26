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物理の分野別問題集 -力学編/電磁気編/波動・熱編-
商品番号 S20393998030
商品名

物理の分野別問題集 -力学編/電磁気編/波動・熱編-
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「物理の分野別問題集-力学編/電磁気/熱/波動」高橋法彦電磁気編は問題の上の方に鉛筆で解いた日の日付が書いてあり、解答編の一部にマーカーが引いてありますが、使用に支障はございません。また、表紙の裏にテープを剥がしたあとがあります。高価な参考書ですが、この点を考慮して値引きしております。#高橋法彦#高橋_法彦#本#自然／物理学
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