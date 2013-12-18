Steins Gate シュタインズ・ゲート サントラ 負荷領域のデジャブ

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劇場版 STEINS;GATE負荷領域のデジャヴ(アニメ / 2012) - 動画配信 | U ... 劇場版 STEINS;GATE負荷領域のデジャヴ(アニメ / 2012) - 動画配信 | U ...

■初回限定版特典1. huke描き下ろし三方背BOX2. 新録ドラマCD『現存在のアポステリオリ』(約40分) 出演：今井麻美(牧瀬紅莉栖 役)/田村ゆかり(阿万音鈴羽 役)/関智一(橋田至 役)予定3. ドラマCD2枚組(合計：約99分) ・コンプティーク2011年7月号付録「シュタインズ・ゲート コンプティーク オリジナルドラマCD」(約24分) ・コンプティーク2011年10月号付録「シュタインズ・ゲート コンプティーク オリジナルドラマCD」(約17分) ・コンプエース2011年11月号付録「シュタインズ・ゲート コンプエース オリジナルドラマCD」(約37分) ・コンプティーク2013年5月号付録「劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ オーディオドラマ 赤面必至のゴシップ」(約20分)4. サウンドトラックCD5. ブックレット