バイオハザード ファミコン 海外版 MD PS GB FC SFC

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商品詳細
バイオハザードの海外版使用ハード:初代ファミコン任天堂のNEWファミコン本体で動作正常確認済みです。セーブ可。
http://narcologia.ru/goods/symmetric670345.html
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