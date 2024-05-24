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ASUS ROG ALLY 本体
商品番号 Q63195797261
商品名

ASUS ROG ALLY 本体
ブランド名 エイスース
特別価格 税込 33,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ASUSROGALLYの本体です。(型番:RC71L-Z1E512)何度か使用しておりますが、本体はかなり綺麗だと思います。購入時の付属品(本体、箱、充電器、取説)は全て揃っています。また、画面には別売りの保護フィルム貼り付け済みです。ご質問等ありましたらお気楽にどうぞ！
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