横溝正史　赤い水泳着　横溝正史研究2

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2点とも初版。「赤い水泳着」のみ帯付き。全体的に経年劣化ですが、特に目立った瑕疵はなく、状態は概ね良好です。写真をご確認下さいませ。何卒宜しくお願いいたします。可愛いパグ飼ってます。6歳になりました。元気です。#横溝正史#赤い水泳着#横溝正史研究