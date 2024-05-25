三体 第1部～第3部全巻セット

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商品詳細
「三体」「三体Ⅱ黒暗森林上下」「三体Ⅲ死神永生上下」のセットです。付録の登場人物紹介も揃っています（写真参照）状態はⅠは少し黄ばみや擦れなど痛みがありますが、ⅡとⅢはかなり新品に近いと思います。ページの拡大写真はⅠのものですので、多少なりとも参考にしていただければと思います。ただしいずれも中古であることはご了承ください。よろしくお願いいたします。大森望/劉慈欣/#大森望#大森_望#劉慈欣#劉_慈欣#光吉さくら#光吉_さくら#本#外国文学／小説・物語
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